Campania, il lago d'Averno si tinge di viola: interviene l'Arpac

Attenzione da parte di Arpac su uno strano fenomeno mostratosi in questi giorni nelle acque del lago d'Averno: lo specchio d'acqua si è infatti tinto di viola... 29.03.2022, Sputnik Italia

Non è la prima volta che in giro per il mondo si assiste a strani fenomeni climatici e ambientali, ma quanto sta accadendo in questi giorni al lago d'Averno ha destato l'attenzione dell'Arpac, l'agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della regione Campania, che si è subito attivata per effettuare l'analisi di alcuni campioni d'acqua per far luce sulle cause di questa strana colorazione.Commenta così l'accaduto Paolo Tozzi, esponente del gruppo politico "Davvero Pozzuoli", citato da Napoli Today:Sebbene ogni anno si assista, in questo periodo, ad una proliferazione di alghe che possono infestare il bacino, portando a questa strana colorazione, quella di quest'anno appare però come un fenomeno eccezionalmente diffuso.Ora si attendono i risultati delle analisi, per capirne le cause ultime ed eventualmente ricorrere ai ripari.

