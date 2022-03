https://it.sputniknews.com/20220329/biden-rivela-che-le-forze-ucraine-sono-addestrate-dalle-truppe-statunitensi-in-polonia-15747914.html

Biden rivela che le forze ucraine sono addestrate dalle truppe statunitensi in Polonia

Biden rivela che le forze ucraine sono addestrate dalle truppe statunitensi in Polonia

Nelle ultime settimane, gli Stati Uniti hanno fornito attrezzature militari per un valore di 300 milioni di dollari alle forze armate ucraine, gran parte di... 29.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-29T20:14+0200

2022-03-29T20:14+0200

2022-03-29T20:14+0200

usa

ucraina

situazione in ucraina

joe biden

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/85/27/852797_0:285:3543:2278_1920x0_80_0_0_07e6ea4d0c7f99e70eae6fd8293af6ca.jpg

Sembra che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden abbia rivelato che le truppe americane stanno addestrando attivamente le forze ucraine in Polonia, nel mezzo delle operazioni militari speciali russe in Ucraina, secondo quanto riferito da Politico.Durante la conferenza stampa di lunedì, però, Biden ha smentito, affermando: "Stiamo parlando di aiutare ad addestrare le truppe ucraine che sono in Polonia". Quando gli è stato chiesto di chiarire, il presidente degli Stati Uniti ha detto che si riferiva "a stare con le truppe ucraine che si trovano in Polonia e a parlare con loro"."Ci sono soldati ucraini in Polonia che interagiscono regolarmente con le truppe statunitensi, ed è a questo a cui si riferiva il presidente", ha affermato alla CNN una fonte della Casa Bianca, rimasta anonima.Un funzionario della Casa Bianca si è affrettato a sostenere che le osservazioni non significano che Biden stesse cambiando la sua posizione sul dispiegamento dell'esercito in Ucraina. "Il presidente è stato chiaro che non stiamo inviando truppe statunitensi in Ucraina e non c'è alcun cambiamento in quella posizione", ha affermato il funzionario.Sebbene l'amministrazione Biden abbia fornito milioni di dollari in armi all'esercito ucraino, il POTUS ha recentemente scartato una proposta polacca di trasferire 28 caccia MiG-29 di progettazione sovietica in Ucraina con l'aiuto degli Stati Uniti. Il presidente USA ha avvertito che l'agevolazione della transazione da parte di Washington potrebbe innescare una nuova guerra mondiale.L'operazione speciale della Russia per smilitarizzare e de-nazificare l'Ucraina è stata ordinata dal presidente Vladimir Putin il 24 febbraio, con il ministero della Difesa russo che ha sottolineato che solo le infrastrutture militari del paese sarebbero state prese di mira con armi di alta precisione.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, ucraina, situazione in ucraina, joe biden, vladimir putin