https://it.sputniknews.com/20220328/ucraina-la-germania-stanzia-430-milioni-per-scongiurare-carestie--15740283.html

Ucraina, la Germania stanzia 430 milioni per scongiurare carestie

Ucraina, la Germania stanzia 430 milioni per scongiurare carestie

La maggior parte dei finanziamenti sarà destinata al Programma alimentare delle Nazioni Unite, al fine di evitare una "catastrofe alimentare" nel mondo a causa... 28.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-28T18:27+0200

2022-03-28T18:27+0200

2022-03-28T18:27+0200

germania

ue

olaf scholz

vladimir putin

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/15439341_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_b4edf10affb90194c3e5e60af1aefa42.jpg

Scholz ha osservato che le ostilità in Ucraina si protraggono già da cinque settimane, ma Berlino "non può e non vuole abituarsi alla situazione di guerra". Pertanto, Scholz ha invitato il presidente russo Vladimir Putin "a concordare finalmente una tregua e ad accettare seri negoziati con l'Ucraina".Scholz ha aggiunto che "le truppe russe devono essere ritirate dall'Ucraina e le violenze devono cessare".Secondo il cancelliere, la Germania ha già accolto più di 300.000 rifugiati dall'Ucraina. Tuttavia, questo sarebbe solo l'inizio.Scholz ha concluso ribadendo che la Germania continuerà attivamente a ridurre la dipendenza dalle forniture di energia dalla Federazione Russa, e che accelererà la transizione alle energie rinnovabili.

germania

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, ue, olaf scholz, vladimir putin, ucraina