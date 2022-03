https://it.sputniknews.com/20220328/segretario-generale-onu-sulle-parole-di-biden-a-putin-serve-de-escalation-anche-nella-retorica-15741243.html

Segretario generale ONU sulle parole di Biden a Putin: serve de-escalation anche nella retorica

António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, commentando le parole del presidente americano Joe Biden, secondo cui il leader russo Vladimir Putin... 28.03.2022, Sputnik Italia

Sabato a Varsavia, Biden aveva tenuto un lungo discorso sulla situazione in Ucraina.Il discorso del presidente degli Stati Uniti conteneva numerose accuse contro la Federazione Russa e la sua leadership in relazione all'operazione militare speciale di Mosca nel paese.Tra le altre cose, Biden aveva detto che Vladimir Putin "non può rimanere al potere".In risposta, l'addetto stampa del Presidente della Federazione Russa, Dmitry Peskov, ha affermato che non spetta al Presidente degli Stati Uniti decidere chi sarà al potere nella Federazione Russa.La Casa Bianca ha fatto chiarezza sulle parole usate da Biden durante il discorso a Varsavia, sottolineando che il presidente americano non stesse auspicando un cambio della leadership russa.

