https://it.sputniknews.com/20220328/oscar-2022-will-smith-pugno-in-diretta-a-chris-rock-15737158.html

Oscar 2022, Will Smith pugno in diretta a Chris Rock

Oscar 2022, Will Smith pugno in diretta a Chris Rock

A scatenare la reazione violenta dell'attore una battuta del comico Chris Rock sul taglio di capelli della moglie di Smith, Jada Pinkett, affetta da alopecia. 28.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-28T10:06+0200

2022-03-28T10:06+0200

2022-03-28T10:06+0200

usa

premio oscar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/927/57/9275787_0:173:3042:1884_1920x0_80_0_0_10e1d25296c54aac947c7c10f143a17f.jpg

L'episodio ha avuto luogo dopo una battuta del comico Chris Rock pronunciata durante la presentazione per la consegna del premio Oscar al miglior film documentario e riferita al taglio di capelli di Jada Pinkett Smith, moglie dell'attore Will Smith, ed affetta da alopecia: "Non vedo l'ora di vederti in 'Soldato Jane 2'", il film del 1997 di Ridley Scott dove l’attrice Demi Moore recitò con i capelli rasati a zero.Smith, poco dopo, ritornando sul palco per ricevere il premio come miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Richard Williams, il padre delle tenniste Venus e Serena, nel biopic a loro dedicato 'King Richard - Una famiglia vincente’, ha dichiarato che: “ci sono persone che non portano rispetto e bisogna tenere il sorriso per far vedere che va tutto bene. Denzel Washington in una pausa mi ha detto che è nel momento più alto che il diavolo viene a tirarti la manica. Io voglio essere come un veicolo dell'amore e voglio ringraziare Venus e Serena e tutta la famiglia Williams per avermi affidato la loro storia. Voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura e attenzione. Vorrei scusarmi con l'Academy” terminando poi affermando che: ” l'amore mi fa fare cose folli […] Ringrazio l'Academy e spero che mi invitino ancora su questo palco".In serata poi è giunto puntuale il tweet dell'Academy dove, l’organizzazione professionale che organizza il prestigioso premio cinematografico, ha dichiarato che:"non perdona la violenza in nessuna forma".

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, premio oscar