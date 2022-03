https://it.sputniknews.com/20220328/olanda-donna-divorzia-e-si-risposa-con-se-stessa-15740622.html

Olanda, donna divorzia e si risposa con sé stessa

Olanda, donna divorzia e si risposa con sé stessa

Una donna olandese, madre di due figli, ha deciso di divorziare per poi, un anno dopo, convolare a nozze con sé stessa. 28.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-28T22:55+0200

2022-03-28T22:55+0200

2022-03-28T22:55+0200

matrimonio

curiosità

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/774/81/7748104_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_a04d90d02a6c21829f5f99a1994a21c2.jpg

Un residente della città di Voorburg, nei Paesi Bassi, ha divorziato dal coniuge per poi, un anno dopo, decidere di sposarsi con sé stessa. La sua storia è stata pubblicata da Metro.Charlotte Zum Vörde Sive Vörding, 32 anni, madre di due figli, ha rivelato di aver divorziato nel 2020 e di aver fondato un'azienda per l'emancipazione femminile dopo la separazione. Secondo lei, questa iniziativa l'ha aiutata a comprendere il proprio valore, nonché a ottenere la propria indipendenza.La Vörding ha ammesso di aver deciso di risposarsi dopo aver ammirato il proprio anulare senza anello.Tuttavia, ha ritenuto che il solo matrimonio in grado di poter durare per il resto della sua vita sarebbe stato quello con sé stessa.Così, nel luglio 2021, la donna olandese si è auto-proposta, per poi sposarsi tre mesi dopo.Per l'occasione, la donna ha comprato un anello in oro bianco con tre pietre preziose, le quali stanno a simboleggiare sé stessa e i suoi due bambini. Il matrimonio, organizzato a casa, ha visto la partecipazione di otto invitati.L'olandese ha speso circa 400 euro per festeggiare l'evento: ha comprato dei fiori, un vestito, un diadema, delle candele, e preparato la tavola e la torta da sé.Durante la cerimonia, Vörding ha fatto un voto a se stessa.Amici e parenti hanno sostenuto la donna, condividendo l'evento con lei con piacere. Vörding ha concluso che, nonostante si sia risposata, rimane comunque aperta a nuove relazioni, ma questa volta accetterebbe di stare solo con una persona in grado di portare ancora più gioia e luce nella sua vita, accettandola per quella che è veramente.In precedenza aveva fatto notizia la storia di Patrcia Christine, 29enne di Sidney, che si era sposata con sé stessa per rompere lo stereotipo secondo cui le donne devono sposarsi prima dei 30 anni.La ragazza aveva fissato il giorno del matrimonio con sé stessa, invitando nove dei suoi amici più cari alla cerimonia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

matrimonio, curiosità, mondo