https://it.sputniknews.com/20220328/negoziati-russia-ucraina-ad-istanbul-erdogan-incontrera-le-delegazioni--15742673.html

Negoziati Russia-Ucraina ad Istanbul, Erdogan incontrerà le delegazioni

Negoziati Russia-Ucraina ad Istanbul, Erdogan incontrerà le delegazioni

La nuova seduta dei negoziati tra Russia e Ucraina si svolgerà ad Istanbul martedì 29 marzo. 28.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-28T22:48+0200

2022-03-28T22:48+0200

2022-03-28T22:48+0200

ucraina

russia

negoziati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/15742530_0:738:1397:1524_1920x0_80_0_0_72da1c375446d2add1eb6aaaadccb6fd.jpg

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato che terrà colloqui con le delegazioni di Mosca e Kiev prima dei negoziati di Istanbul. L'inizio dei negoziati tra le delegazioni di Mosca e Kiev è fissato alle 9:30 di martedì al Palazzo Dolmabahce di Istanbul. L'incontro sarà chiuso alla stampa, ha detto a Sputnik una fonte a conoscenza dei dettagli organizzativi. In precedenza la cancelleria del Presidente della Turchia ha riferito che durante i colloqui telefonici, i leader di Turchia e Russia, Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, si sono accordati sullo svolgimento dei negoziati tra le delegazioni russa e ucraina ad Istanbul.I negoziati russo-ucraini sono iniziati il ​​28 febbraio, il 10 marzo, a margine del forum diplomatico di Antalya, si è tenuto un incontro tra i ministri degli Esteri russo e ucraino Sergey Lavrov e Dmitry Kuleba. La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenze e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo motivo si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Secondo il Ministero della Difesa della Federazione Russa, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto delle forze armate russe, le milizie delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk sviluppano la loro offensiva, ma nei piani della Russia non figura l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, russia, negoziati