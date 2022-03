https://it.sputniknews.com/20220328/ministro-speranza-dal-1-aprile-i-professori-no-vax-a-scuola-con-tampone-negativo-15736994.html

Ministro Speranza: dal 1 aprile i professori no vax a scuola con tampone negativo

Ministro Speranza: dal 1 aprile i professori no vax a scuola con tampone negativo

Con l'entrata in vigore del nuovo decreto covid sarà sufficiente presentare il risultato di un tampone negativo anche per i rappresentati delle forze... 28.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-28T09:34+0200

2022-03-28T09:34+0200

2022-03-28T09:34+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/922/73/9227314_0:224:1669:1162_1920x0_80_0_0_efdb784431721e7c368807a6d36e8604.jpg

Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite su RAI3 a Che tempo che fa, fa chiarezza su quello che succederà a partire dal 1 aprile quando il nuovo decreto covid entrerà in vigore con la fine dello stato d'emergenza.Novità in vista, a partire dal 1 aprile, non solo per i professori ma anche per gli studenti che vedono cambiare le regole di prevenzione in presenza di un compagno malato in classe.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia