Ministero della Difesa russo: abbattuti quattro aerei Su-24 ucraini e un Su-27

Secondo il ministero della Difesa, le truppe russe hanno colpito 36 oggetti militari ucraini e abbattuto anche 19 UAV nell'ultimo giorno. 28.03.2022, Sputnik Italia

L'esercito russo ha abbattuto 5 aerei da guerra ucraini nelle ultime 24 ore, si legge in una dichiarazione ufficiale del Ministero della Difesa. Tra questi quattro jet Sukhoi Su-24 e un caccia Sukhoi Su-27.Il portavoce ha, inoltre, fatto notare che le truppe russe hanno abbattuto 5 razzi Smerch nella regione di Kherson. Dall'inizio dell'operazione speciale le forze russe hanno eliminato un totale di 303 droni ucraini, 1.713 carri armati, 170 lanciarazzi e 1.557 veicoli militari.L'operazione militare speciale in Ucraina è stata lanciata il 24 febbraio a seguito di un appello lanciato dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, vittime di una guerra durata otto anni e condotta contro di loro da Kiev. Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che l'operazione prende di mira solo le infrastrutture militari dell'Ucraina, e che Mosca non ha intenzione di occupare l'Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha osservato che l'obiettivo della Russia e' quello di proteggere il popolo del Donbass e che l'operazione mira alla smilitarizzazione e alla denazificazione dell'Ucraina.

