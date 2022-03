https://it.sputniknews.com/20220328/le-forze-ucraine-bombardano-un-insediamento-a-nord-di-donetsk---autorita-dpr-15736643.html

Le forze ucraine bombardano un insediamento a nord di Donetsk - autorità DPR

Le forze ucraine bombardano un insediamento a nord di Donetsk - autorità DPR

Le truppe ucraine hanno bombardato l'insediamento di Yasinovataya a nord di Donetsk, colpendolo con tre missili da 152 mm, ha dichiarato stamane, lunedì 28... 28.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-28T08:58+0200

2022-03-28T08:58+0200

2022-03-28T08:58+0200

la situazione in ucraina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/15378368_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69468e49a49bc50e6ff65e8f4da4ff2d.jpg

I rappresentanti di Mosca e Kiev dovrebbero incontrarsi il 29-30 marzo per tenere il primo round di colloqui faccia a faccia dopo tre settimane.Nel frattempo, l'esercito russo e le milizie del Donbass continuano la loro avanzata. Nell'ultimo giorno, secondo il Ministero della Difesa, le forze russe hanno preso di mira 67 obiettivi militari ucraini.In totale, le truppe russe hanno eliminato 289 droni, 1.656 carri armati e oltre 1.500 veicoli militari.Il 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina per fermare la guerra di otto anni condotta da Kiev nel Donbass. Il presidente Vladimir Putin ha sottolineato che l'obiettivo dell'operazione è la denazificazione e la smilitarizzazione dell'Ucraina.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo