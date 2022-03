La Chiesa ortodossa russa spera in un incontro tra il Patriarca ed il Papa quest'anno

"Era molto importante che i rappresentanti delle più grandi Chiese cristiane comunicassero tra loro in questo momento critico e nell'urgenza dei negoziati che si sono svolti. I temi della discussione erano strettamente correlati agli eventi in Ucraina. Il Patriarca ed il Papa hanno concordato sul fatto che si debba compiere ogni sforzo necessario per la risoluzione pacifica delle divergenze. Per le relazioni tra la Chiesa Ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana, incontri come questo sono molto importanti, anche se in formato online".