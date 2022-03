https://it.sputniknews.com/20220328/i-paesi-g7-rifiutano-di-pagare-il-gas-russo-in-rubli-15740104.html

I paesi G7 rifiutano di pagare il gas russo in rubli

I paesi G7 rifiutano di pagare il gas russo in rubli

I paesi del G7 si rifiutano di pagare le risorse energetiche in rubli - Ministro dell'Economia tedesco. 28.03.2022

Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck ha affermato che i paesi del G7 rifiutano la richiesta della Russia di pagare le risorse energetiche in rubli. Habeck ha detto alla stampa che i ministri dell'Economia dei paesi del G7 hanno discusso l'obbligo della Federazione Russa di pagare le forniture di gas in rubli."Tutti i ministri del G7 sono stati unanimi sul fatto che si tratta di una violazione unilaterale dei contratti. Hanno sottolineato che i contratti conclusi sono validi, le imprese impegnate rimarranno fedeli agli accordi. Ciò significa che il pagamento in rubli è inaccettabile e le imprese interessate sono esortate a non seguire i requisiti (del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin). Il tentativo di Putin di dividerci è ovvio, ma vediamo grande unità e determinazione: non ci lasceremo dividere e la nostra risposta è chiara: i contratti saranno rispettati (le consegne saranno pagate nella valuta concordata dagli accordi)", ha detto Habeck.Il 23 marzo il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia trasferirà in rubli i pagamenti per le forniture di gas ai paesi ostili e che non ha senso fornire merci russe all'UE e agli Stati Uniti e ricevere il pagamento nella loro valuta. Putin ha incaricato la Banca centrale e il Consiglio dei ministri di determinare la procedura per le transazioni con l'Europa in rubli entro una settimana. Allo stesso tempo, ha affermato che la Russia continuerà a fornire gas nei volumi ed ai prezzi fissati nei contratti precedenti.

