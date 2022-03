https://it.sputniknews.com/20220328/i-157-migranti-soccorsi-sullocean-viking-sbarcheranno-nel-siracusano-15738465.html

I 157 migranti soccorsi sull’Ocean Viking sbarcheranno nel siracusano

I 157 migranti soccorsi sull’Ocean Viking sbarcheranno nel siracusano

Sarà il porto di Augusta, infine, ad accogliere i 157 migranti soccorsi in questi giorni dalla Ocean Viking in due diverse operazioni di salvataggio nel... 28.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-28T14:56+0200

2022-03-28T14:56+0200

2022-03-28T14:56+0200

italia

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/743/63/7436312_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db3ce033ae733d4ef59220ca4e3efdb6.jpg

I migranti soccorsi nei giorni scorsi in due diverse operazioni di salvataggio dalla Ocean Viking dovrebbero, secondo quanto riferito dall'Adnkronos, sbarcare nel porto siracurano di Augusta.Venerdì scorso, su di un gommone alla deriva, sono state salvate 128 persone, tra uomini, donne e bambini sul gommone, inoltre, sono stati ritrovati anche due cadaveri. Le operazioni di soccorso sono durate oltre 5 ore e sono state effettuate in condizioni meteo estremamente difficili.E' di ieri invece la notizia che una donna incinta è stata evacuata dall'Ocean Viking da un elicottero dalla Guardia costiera e portata all'ospedale Cannizzaro di Catania in quanto prossima al parto.La nave umanitaria in questi giorni era tornata a piu’ riprese a chiedere un porto sicuro per lo sbarco. "Abbiamo già inviato numerose richieste alle autorità. Il tempo sta peggiorando. E stato emesso un avviso di navigazione e dobbiamo cercare riparo. I sopravvissuti devono sbarcare subito", ora a quanto pare sara' il porto di Augusta ad accoglierli.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, migranti