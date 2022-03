https://it.sputniknews.com/20220328/gli-stati-uniti-schierano-sei-aerei-da-guerra-elettronica-in-europa-15742148.html

Gli Stati Uniti schierano sei aerei da guerra elettronica in Europa

"In coordinamento con il governo tedesco, sei aerei Growler EA-18G della Marina degli Stati Uniti, devono arrivare oggi alla base aerea di Spangdahl", ha detto ai giornalisti. Oltre agli aerei verranno inviati in Germania anche circa 240 militari americani: di questo contingente fanno parte piloti e rappresentanti dello staff tecnico.Il trasferimento avviene nell'ambito dell'espansione della presenza militare americana sul territorio dei paesi europei membri della NATO sullo sfondo dell'operazione russa in Ucraina.

