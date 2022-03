https://it.sputniknews.com/20220328/futuro-proprietario-chelsea-dovra-investire-almeno-1-miliardo-di-sterline-nel-club---sky-sports-15740766.html

Futuro proprietario Chelsea dovrà investire almeno 1 miliardo di sterline nel club - Sky Sports

Secondo Sky Sports, la banca Raine Group, che si occupa della vendita del Chelsea FC, squadra dell'uomo d'affari russo Roman Abramovich e militante nella... 28.03.2022, Sputnik Italia

A detta dei giornalisti, i quattro pretendenti rimasti in lizza hanno ricevuto delle lettere in cui si afferma che la decisione circa la scelta dell'offerta migliore verrà presa entro il 18 aprile.Il termine per la presentazione delle offerte d'acquisto della società calcistica è l'11 aprile.Nella lista dei potenziali acquirenti vi sarebbero la famiglia Ricketts, proprietaria della squadra di baseball dei Chicago Cubs, Todd Boeli, co-proprietario dei Los Angeles Dodgers, l'uomo d'affari Martin Broughton e Steven Paluca, co-proprietario dell'Atalanta.Tra le condizioni vincolanti stabilite dalla Raine Group per il potenziale proprietario dei Blues vi sarebbe la necessità di investire almeno 1 miliardo di sterline nel club. Inoltre, dovrebbero essere stanziati fondi aggiuntivi per lo sviluppo dello stadio Stamford Bridge, per il supporto dello staff e dei giocatori e lo sviluppo di altre aree della squadra.Questa misura sarebbe volta a rassicurare i tifosi preoccupati di vedere una significativa riduzione del budget del club.Il 10 marzo, le autorità del Regno Unito hanno imposto sanzioni contro sette uomini d'affari russi, tra cui Roman Abramovich. A coloro che sono stati sanzionati è stato imposto il divieto d'ingresso nel Regno Unito, nonché il congelamento dei beni nel paese.La Premier League inglese ha sollevato Abramovich dalla gestione del Chelsea, di cui era proprietario dal 2003. Abramovich ha ceduto la gestione del Chelsea a un ente benefico, comunicando poi di aver deciso di vendere il club.Il governo britannico deve approvare la licenza di vendita, ma non consentirà ad Abramovich di percepire alcuna entrata.

