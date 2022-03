https://it.sputniknews.com/20220328/francia-salgono-i-prezzi-dei-carburanti-gasolio-e-super-sopra-i-2-euro-al-litro--15740958.html

Francia, salgono i prezzi dei carburanti: gasolio e super sopra i 2 euro al litro

I prezzi del carburante in Francia hanno fatto registrare aumenti di portata storica. 28.03.2022, Sputnik Italia

Secondo i dati del ministero dell'Ecologia francese i prezzi del carburante in Francia sono aumentati in media di 14 centesimi la scorsa settimana, raggiungendo livelli fuori dalla norma.Dal 21 marzo, i prezzi del carburante hanno iniziato a diminuire per la prima volta dopo un rapido aumento dall'inizio dell'anno, esacerbato a fine febbraio a causa degli eventi in Ucraina.

