Eni: impossibile pagare il gas russo in rubli

Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di ENI, nel corso del Global Energy Forum, ha dichiarato che ENI è impossibilitata a pagare in rubli il gas russo in quanto, tra le sue risorse finanziarie, non ci sono rubli.Nel corso del suo intervento Descalzi ha poi notato che, rispetto a tre anni fa, il costo del gas e’ aumentato di circa sette/otto volte e che, arrivando in Italia attraverso l’Ucraina, sara' difficile prevedere cosa potra’ accadere in futuro.Gazprom ha reso noto che nel corso del 2020 l'Italia si e’ posizionata al secondo posto, alle spalle della Germania, tra i Paesi europei importatori di gas, con 20,8 miliardi di metri cubi.ENI nel corso dei primi giorni di marzo aveva annunciato la sospensione dell'acquisto di petrolio russo oltre all'intenzione di vendere la propria quota di partecipazione, del 50%, per quanto riguarda il progetto del gasdotto russo-turco Blue Stream, il cui restante 50% appartiene a Gazprom.Mercoledì, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca chiederà all'Europa di iniziare a pagare in rubli le forniture di gas, come parte della risposta della Russia alle "gravi" sanzioni dell'Occidente".Emmanuel Macron ha fatto sapere che le forniture russe devono essere pagate nella valuta concordata, mentre il presidente serbo Aleksandar Vucic ha notato che questo cambio di valuta nei pagamenti risultera' un problema per tutto il mondo.

