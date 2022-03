https://it.sputniknews.com/20220328/biden-ritiene-che-le-sue-parole-su-putin-non-ostacolino-la-diplomazia-15742355.html

Biden ritiene che le sue parole su Putin non ostacolino la diplomazia

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che le parole da lui utilizzate durante il recente discorso di Varsavia ad indirizzo del presidente... 28.03.2022, Sputnik Italia

Biden ha detto che "non si discosta dalle sue parole", espressione dei suoi sentimenti e indignazione personali, causati dalla comunicazione con i rifugiati ucraini in Polonia.Nel discorso a Varsavia, in conclusione alla sua visita europea, Biden aveva detto che l'Ucraina "non sarà mai una vittoria per la Russia", e che il leader russo "non può rimanere al potere". Il presidente USA ha chiarito che queste recenti dichiarazioni fossero solo un'esternazione della propria indignazione circa le azioni delle truppe della Federazione Russa in Ucraina, e non indicative di un cambiamento della politica ufficiale statunitense nei confronti della leadership russa.Biden ha comunque aggiunto di non essere interessato alla reazione di Putin, ed ha espresso fiducia sul fatto che le sue parole non avranno un impatto negativo sulle interazioni diplomatiche, né conduranno ad un'ulteriore escalation in Ucraina.A seguito del discorso del presidente, la Casa Bianca si era affrettata a precisare che Biden non stesse spingendo per un cambio di regime in Russia.L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa, Dmitry Peskov, aveva replicato che non spettasse a Biden decidere chi debba essere il capo del Cremlino, bensì al popolo russo.Domenica, i media americani avevano reso noto che il testo finale del discorso di Biden non conteneva alcuna dichiarazione sulla leadership russa.Gli stessi aiutanti del capo degli Stati Uniti sono rimasti sorpresi da tale improvvisazione. Nonostante tutto, Biden non ha escluso di poter avere contatti con il presidente russo, specificando, però, che ciò dipendebbe in primo luogo da quello di cui Putin vorrebbe discutere.

