Bassetti: i vaccini Sputnik e AstraZeneca efficaci, sono stati derubricati troppo presto

Per quanto riguarda i vaccini, quindi, secondo Bassetti: "abbiamo vissuto una fase, diciamo la prima fino a giugno-luglio 2021, che in Italia è stata governata dalla pancia e non dalla testa. Buona parte delle decisioni che sono state prese da parte del Cts hanno seguito la soddisfazione dell'opinione e il fatto che Sputnik fosse un buon vaccino lo dimostravano i primi dati pubblicati. Dopo di che oggi i dati argentini ci dicono che protegge dall'evento grave. I vaccini a vettore virale, come AstraZeneca e Sputnik, sono stati troppo presto derubricati forse anche sotto scacco di un'informazione influenzata dagli Usa. Non commettiamo più questi errori, il mondo scientifico non deve subire l'influenza dell'opinione pubblica".