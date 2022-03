https://it.sputniknews.com/20220327/ucraina-sono-piu-di-300000-i-rifugiati-accolti-dalla-repubblica-ceca--15731255.html

Ucraina, sono più di 300.000 i rifugiati accolti dalla Repubblica Ceca

Ucraina, sono più di 300.000 i rifugiati accolti dalla Repubblica Ceca

"La Repubblica Ceca ha già accolto più di 300.000 rifugiati dall'Ucraina, un numero equiparabile a circa il 3% della popolazione della repubblica", ha detto... 27.03.2022, Sputnik Italia

Come osservato dal premier, negli ultimi giorni i flussi di profughi sono leggermente diminuiti. Tuttavia, al fine di garantire immediatamente delle operazioni più efficaci, il Consiglio dei ministri ha chiesto al parlamento di approvare la proroga dello stato di emergenza fino alla fine di maggio, e non, come di consueto, per 30 giorni, dal momento che, secondo i ministri, il lavoro volto a garantire ai rifugiati le condizioni necessarie alla vita è appena iniziato.Secondo il primo ministro, l'inclusione dei bambini rifugiati nelle scuole ceche costerà, nella sola prima fase, 5.2 miliardi di corone (circa 225 milioni di dollari).Si presume che durante l'estate i bambini ucraini studieranno la lingua ceca nei campi estivi.Per questo, nelle scuole, il personale docenti verrà ampliato, talvolta attraverso l'assunzione di insegnanti professionisti arrivati tra le file dei rifugiati.Fiala ha aggiunto che al momento c'è una certa tensione in Repubblica Ceca, a causa della carenza di posti per l'accoglienza dei profughi ucraini.

