Ucraina, rappresentante USA alla NATO: non perseguiamo il cambio del regime in Russia

"Gli Stati Uniti non stanno cercando di cambiare la leadership della Federazione Russa", ha affermato Julianne Smith, rappresentante permanente degli Stati... 27.03.2022, Sputnik Italia

La Smith ha commentato così le parole del presidente americano, Joe Biden, il quale ieri, durante un discorso a Varsavia, aveva affermato che l'Ucraina "non sarà mai una vittoria per la Russia", e che il presidente Putin "non può rimanere al potere".Da parte sua, l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa, Dmitry Peskov, aveva risposto dicendo che non spetta a Biden decidere chi guiderà la Russia, bensì al popolo russo.Smith ha spiegato che le parole del presidente degli Stati Uniti sono derivate dalla componente umana, e come reazione alle conversazioni avute con i rifugiati ucraini in Polonia. "Gli Stati Uniti non hanno alcuna politica per il cambio del regime in Russia, punto e stop", ha concluso Julianne Smith.

