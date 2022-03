https://it.sputniknews.com/20220327/medicina-uno-studio-francese-ipotizza-terapia-per-hiv-come-prevenzione-al-coronavirus-15729714.html

Medicina, uno studio francese ipotizza terapia per HIV come prevenzione al coronavirus

Medicina, uno studio francese ipotizza terapia per HIV come prevenzione al coronavirus

Lo studio ha portato alla luce una presunta correlazione tra terapia a base di farmaci inibitori della proteasi, e un "effetto scudo" nei confronti del virus... 27.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-27T22:21+0200

2022-03-27T22:21+0200

2022-03-27T22:21+0200

ricerca

mondo

salute

hiv

coronavirus

virus

epidemia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/787/43/7874373_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_10a9e88a7eddcd8a0150ae09fa980007.jpg

Uno studio francese ha messo alla prova l'ipotesi che la terapia a base di un trattamento antiretrovirale mediante inibitori della proteasi possa servire come prevenzione contro il temuto virus della Sars-CoV-2.Lo studio è stato condotto su oltre 500 persone e suggerisce proprio un "effetto scudo" nei confronti della malattia da parte del trattamento antiretrovirale. Nei pazienti sottoposti alla terapia si è visto il rischio di contrarre il Covid-19 abbassarsi del 70%, percentuale evidentemente notevole.Lo studio verrà presentato nella sua completezza in occasione del congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive che si terrà a Lisbona questo prossimo aprile, ed è stato condotto da Steve Nguala, del centro di ricerca dell'ospedale intercomunale di Villeneuve-Saint-Georges, in collaborazione con l'ospedale generale di Melun, in Francia. La cautela degli studiosi è comunque quanto meno necessaria, dato il tema dello studio, come sottolinea lo stesso ricercatore Steve Nguala, citato da Adnkronos:Il trattamento era stato già proposto nel lontano 2003 a protezione all'epoca contro il virus, e l'infazione conseguente, della Sars, ma il piccolo numero di casi non aveva permesso di trarre valide conclusioni.Oggi questa strada sembra ottenere ulteriori conferme, anche se si dovrà aspettare il pronunciamento degli organi compenti al controllo sulle cure e sui farmaci, a cominciare dall'Oms.

https://it.sputniknews.com/20220318/covid-19-studio-conferma-la-correlazione-tra-virus-e-conseguenze-sulla-salute-mentale-15630940.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ricerca, mondo, salute, hiv, coronavirus, virus, epidemia