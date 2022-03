https://it.sputniknews.com/20220327/macron-ha-detto-che-non-si-sarebbe-mai-permesso-nei-confronti-di-putin-parole-come-quelle-di-biden-15731093.html

Macron ha detto che non si sarebbe mai permesso nei confronti di Putin parole come quelle di Biden

Macron ha detto che non si sarebbe mai permesso nei confronti di Putin parole come quelle di Biden

Critica da parte del presidente francese Emmanuel Macron nei confronti del suo omologo americano. Per Macron un linguaggio inappropriato in tale campo può... 27.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-27T15:18+0200

2022-03-27T15:18+0200

2022-03-27T16:55+0200

emmanuel macron

vladimir putin

mondo

dichiarazioni

politica

francia

russia

relazioni internazionali

geopolitica

mosca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/13506444_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_2f201a50f43362afdfd6e092c11810d3.jpg

Il presidente francese Emmanuel Macron, commentando le osservazioni offensive del presidente degli Stati Uniti Joe Biden pronunciate nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, ha detto che non avrebbe mai usato tali parole.Il presidente americano Joe Biden aveva parlato in tono non "diplomatico" del suo omolgo russo Vladimir Putin, durante una visita in un campo profughi ucraino al confine tra Polonia e Ucraina. Non è la prima volta che l'inquilino della Casa Bianca si permette di parlare duramente del suo omologo russo.Il presidente francese Emmanuel Macron ha poi osservato che la Francia ha scelto "di non intervenire nella crisi con mezzi militari". Ha affermato che è necessario prima raggiungere un cessate il fuoco e poi il completo ritiro delle truppe russe dal territorio dell'Ucraina.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenze e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo, secondo lui, si prevede di effettuare "smilitarizzazione e de-nazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa sottolinea che le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto delle forze armate russe, le milizie della DPR e della LPR stanno sviluppando la loro offensiva per liberare i territori delle due Repubbliche.

https://it.sputniknews.com/20220326/biden-lancia-un-altro-attacco-personale-a-putin-nel-suo-discorso-a-varsavia-15725603.html

francia

russia

mosca

usa

ucraina

kiev

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emmanuel macron, vladimir putin, mondo, dichiarazioni, politica, francia, russia, relazioni internazionali, geopolitica, mosca, joe biden, usa, ucraina, kiev, europa, casa bianca, cremlino, eliseo