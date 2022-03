https://it.sputniknews.com/20220327/luana-la-22enne-morta-in-fabbrica-la-famiglia-rifiuta-proposta-di-risarcimento-da-12-milioni-15729434.html

Luana, la 22enne morta in fabbrica: la famiglia rifiuta proposta di risarcimento da 1,2 milioni

La famiglia di Luana D’Orazio, la 22enne toscana morta al macchinario in fabbrica dove lavorava, ha rifiutato il seppur notevole risarcimento di 1,2 milioni di... 27.03.2022, Sputnik Italia

"Il dolore non si quantifica e non si mercifica”. Queste le motivazioni alla base del rifiuto da parte dei familiari della ragazza 22enne che è morta stritolata dal macchinario della fabbrica tessile dove lavorava da circa un anno, in provincia di Prato. Macchinario che non le ha dato purtroppo scampo, e che era risultato manomesso come emerso dagli elementi di indagine, per poter aumentarne la produzione. In particolare i periti tecnici nominati dalla procura, alla presenza di quelli nominati dalle parti in causa, avevano provveduto ad effettuare gli accertamenti irripetibili sia sul macchinario usato da Luana D’Orazio che un altro orditoio “gemello” presente in azienda.Dalle analisi dei macchinari è risultato che le fotocellule di sicurezza erano funzionanti, ma al momento della morte della ragazza su quell’orditoio risultavano come disattivate.Intanto il prossimo 7 aprile si aprirà il processo che vede 3 persone sul tavolo degli imputati. i tre imputati, nello specifico la titolare dell'azienda Luana Coppini, il marito della stessa Daniele Faggi e il tecnico manutentore, Mario Cusimano, sono accusati di "omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele" del macchinario che ha provocato la morte di Luana.

