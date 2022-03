https://it.sputniknews.com/20220327/la-serbia-non-si-aspetta-la-risoluzione-dei-contratti-con-i-partner-dalla-russia-15727601.html

La Serbia non si aspetta la risoluzione dei contratti con i partner dalla Russia

La Serbia non si aspetta la risoluzione dei contratti con i partner dalla Russia

Per il rappresentante della Camera di Commercio e dell'Industria della Serbia non vi è alcun presupposto né segnali di sorta sulla risoluzione dei contratti... 27.03.2022, Sputnik Italia

La Camera di commercio e Industriale della Serbia (CCI) non dispone di dati sulla risoluzione dei contratti tra le società che forniscono prodotti serbi con partner della Federazione Russa sullo sfondo delle sanzioni occidentali, ha riferito a Sputnik il ​​vicedirettore della CCI Boyan Stanich.Secondo la Camera di commercio serba, le esportazioni totali verso la Federazione Russa nel 2021 di 840,3 milioni di euro sono state il 5% in più rispetto al 2020, quando la somma delle stesse ammontava a 800,2 milioni. A gennaio 2022, le esportazioni verso la Federazione Russa sono state pari a 71 milioni di euro, ovvero il 22% in più rispetto a gennaio 2021 a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19.Uno dei principali prodotti di esportazione verso la Russia è la frutta, fresca e secca, principalmente mele e fragole. Tra i prodotti di altre industrie abbiamo pneumatici per auto, medicinali, prodotti tessili, in particolare calze, cartone e carta da imballaggio, i quali rappresentano significativi volumi in ​​termini di forniture.

