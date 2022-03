La Russia ha consegnato 5,3 mila tonnellate di merci umanitarie in Ucraina

"A partire dal 2 marzo, la Federazione Russa ha consegnato 5.298 tonnellate di aiuti umanitari in Ucraina. Negli ultimi 28 giorni nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Kiev, Kharkov e Kherson sono state realizzate 645 operazioni umanitarie, durante le quali sono state consegnate alla popolazione civile 255 tonnellate di cibo, vestiti, prodotti per l'igiene e medicinali", ha affermato Mizintsev.

Nella giornata di ieri, si sono messe in atto 13 operazioni umanitarie nella Repubblica popolare di Lugansk, nelle regioni di Chernikhov e di Kherson, durante le quali sono state trasferite alla popolazione 110 tonnellate di beni di prima necessità, oltre che pacchi alimentari, tra cui alimenti per bambini e medicinali di base, ha aggiunto Mizintsev.

Il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha autorizzato il lancio di un'operazione speciale in Ucraina, su richiesta delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) appena riconosciute. Ha sottolineato che Mosca non ha avuto altra scelta, per il fatto che Kiev non ha rispettato gli accordi di Minsk, onde poter proteggere la popolazione del Donbass, soggetta di continui attacchi da parte delle forze ucraine.