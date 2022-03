https://it.sputniknews.com/20220327/india-testato-con-successo-un-sistema-di-difesa-aerea-a-medio-raggio-15732491.html

India: testato con successo un sistema di difesa aerea a medio raggio

India: testato con successo un sistema di difesa aerea a medio raggio

Testato con successo un sistema di difesa missilistico terra-aria a medio raggio, capace di colpire un bersaglio aereo in rapido movimento. Il successo del... 27.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-27T18:47+0200

2022-03-27T18:47+0200

2022-03-27T18:47+0200

india

armamenti

sicurezza

geopolitica

armi

sistema di difesa balistica

missili

asia

tecnologia

lancio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/634/58/6345852_0:134:3153:1908_1920x0_80_0_0_60cea811117334572e4d7bb7b4131b22.jpg

L'India ha testato oggi con esito positivo un sistema di difesa aerea a medio raggio, secondo quanto riportato dall'organizzazione di ricerca e sviluppo della difesa del Paese.Secondo la dichiarazione dell'organizzazione, l'obiettivo è stato distrutto da un missile che ha colpito in pieno il bersaglio."Questo sistema appartiene all'esercito indiano. Durante il test, il missile ha fornito un colpo diretto sul bersaglio a una distanza molto lunga", hanno affermato i rappresentanti dell'organizzazione.Del 9 marzo la notizia che un missile appartenente alle forze militari indiane era erroneamente finito sulla controparte pakistana, destando l'allarme dei vicini dell'India e le dovute e repentine scuse da parte delle autorità dell'India. A seguito dell'incidente era stata aperta una inchiesta per accertare le responsabilità e l'esatta dinamica dell'accaduto. Le relazioni tra India e Pakistan si sono fortemente deteriorate, in particolare dopo un attacco terroristico alla base dell'aeronautica indiana a Pathankot, nel gennaio 2016, e dopo un attentato suicida ad un convoglio della polizia paramilitare indiana nel Jammu e Kashmir, nel febbraio 2019.Un ulteriore aggravamento dei rapporti si è verificato nell'agosto 2019, quando, in risposta all'esplosione di febbraio, New Delhi aveva annunciato la decisione di abolire lo stato di Jammu e Kashmir, istituendo al suo posto i due territori (ovvero, delle unità amministrative con meno diritti di uno stato) di Jammu e Kashmir e Ladakh.Il Pakistan, che rivendica la parte indiana del Kashmir, aveva condannato fermamente la decisione.

india

asia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

india, armamenti, sicurezza, geopolitica, armi, sistema di difesa balistica, missili, asia, tecnologia, lancio, test