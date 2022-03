https://it.sputniknews.com/20220327/francia-sondaggio-piu-del-50-crede-alle-tesi-della-russia-sulloperazione-speciale-in-ucraina-15732306.html

Francia, sondaggio: più del 50% crede alle tesi della Russia sull'operazione speciale in Ucraina

Più della metà degli intervistati in un sondaggio svolto in Francia dall'istituto Ifop e citato dal canale televisivo CNews, sposa almeno una delle tesi della... 27.03.2022, Sputnik Italia

"Emerge che il 52% degli intervistati crede in almeno una delle tesi russe sulle cause alla base della crisi in corso in Ucraina", si legge in una nota sul sito web del canale.Secondo il sondaggio, il 28% ritiene che gli ucraini di lingua russa che vogliono liberarsi da una forma di persecuzione sostengono l'operazione. Il 10% degli intervistati è convinto che l'Ucraina sia governata da una "giunta" in cui si sino infiltrati i neonazisti.Dai risultati emerge che i più "ricettivi ai discorsi del (presidente della Federazione Russa) Vladimir Putin" sono i sostenitori del leader del partito di sinistra "Francia insubordinata" Jean-Luc Mélenchon e del politico Eric Zemmour, vicino ad idee di estrema destra.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenze e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo motivo si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Secondo il Ministero della Difesa della Federazione Russa, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto delle forze armate russe, le milizie delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk sviluppano la loro offensiva, ma nei piani della Russia non figura l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

