https://it.sputniknews.com/20220327/formula-1-gp-dellarabia-saudita-vince-verstappen-davanti-alle-ferrari-15736172.html

Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: vince Verstappen davanti alle Ferrari

Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: vince Verstappen davanti alle Ferrari

Il pilota olandese della Red Bull ha vinto la seconda tappa del campionato di Formula 1 2022. 27.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-27T23:16+0200

2022-03-27T23:16+0200

2022-03-27T23:16+0200

gran premio f1

arabia saudita

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/12010010_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_de4bdaec9d976e810a06aef72242defc.jpg

Max Verstappen, campione del mondo in carica, aveva iniziato la gara sul circuito di Jeddah dalla quarta posizione.Il secondo posto è andato al monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+0.549), autore anche del giro più veloce. A completare il podio l'altro pilota Ferrari, lo spagnolo Carlos Sainz (+8.097).Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha concluso la gara al decimo posto.Gli altri piloti andati a punti nella gara sono: 4. Sergio Perez, Red Bull, 5. George Russell, Mercedes, 6. Esteban Ocon, Alpine, 7. Lando Norris, McLaren, 8. Pierre Gasly, AlphaTauri, 9. Kevin Magnussen, Haas.Daniel Ricciardo della McLaren, Fernando Alonso dell'Alpine, Valtteri Bottas dell'Alfa Romeo ed i piloti della Williams Nicholas Latifi e Alexander Albon si sono ritirati.I piloti Haas e AlphaTauri Mick Schumacher e Yuki Tsunoda, invece, non hanno preso parte alla gara.Grazie alla prima vittoria stagionale conseguita nel GP dell'Arabia Saudita, Verstappen sale a 25 punti ed occupa il terzo posto nella classifica piloti della Formula 1. A guidare la classifica rimane Leclerc con 45 punti, seguito dal compagno di squadra Sainz al secondo posto con 33 punti. La Ferrari resta prima anche nel campionato costrutturi con 78 punti.La top 5 comprende anche Mercedes (38 punti), Red Bull (37 punti), Alpine (16 punti) e Haas (12 punti).La prossima tappa del campionato mondiale di Formula 1 si svolgerà in Australia dall'8 al 10 aprile.

arabia saudita

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gran premio f1, arabia saudita, sport