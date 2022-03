https://it.sputniknews.com/20220327/dal-vaticano-una-ambulanza-in-viaggio-alla-volta-di-leopoli-15732055.html

Dal Vaticano una ambulanza in viaggio alla volta di Leopoli

L’elemosiniere pontificio è in viaggio alla volta di Leopoli per portare il mezzo di soccorso benedetto da papa Francesco e rivolto alla popolazione locale. 27.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-27T15:55+0200

Il cardinale Konrad Krajewski, rientrato a Roma dopo aver presieduto ieri pomeriggio nel Santuario mariano di Fatima all’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria dell'umanità e in particolare dei popoli di Russia e Ucraina, è in viaggio alla volta di Leopoli, per consegnare un mezzo di soccorso donato da papa Francesco. Il mezzo verrà consegnato alle autorità cittadine che decideranno in autonomia a quale struttura ospedaliera destinarlo."Un aiuto concreto per la popolazione, il cui numero è aumentato considerevolmente per l’arrivo di molti rifugiati", recita l'augurio delle autorità vaticane. Intanto alla celebrazione di ieri hanno preso parte 25 vescovi con il presidente del Portogallo Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa che ha assistito insieme con la folla di fedeli presente l’Atto di consacrazione a Maria.Il cardinale ha concluso così il suo annuncio in preparazione di questo viaggio, come citato da VaticanNews: "Con tutta la mia fede vado in Ucraina per vedere le conseguenze concrete dell’Atto di affidamento a Maria”.

