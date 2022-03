https://it.sputniknews.com/20220327/bogota-colombia-attacco-con-esplosivi-contro-una-stazione-di-polizia-11-feriti-alcuni-minori-15727379.html

Bogotà, Colombia: attacco con esplosivi contro una stazione di polizia, 11 feriti, alcuni minori

Un individuo incappucciato ha messo in atto un attacco contro una stazione di polizia nel quartiere di Arborizadora Alta, nella parte sud di Bogotá, il 26... 27.03.2022, Sputnik Italia

Sebbene l'attacco in sé non sia stato ripreso in video, una telecamera di sorveglianza è riuscita a registrare il momento dell'esplosione. Dopo aver lanciato l'esplosivo, l'aggressore è fuggito, ma è stato poi catturato dalla polizia.Il sindaco della capitale colombiana, Claudia López, ha dichiarato attraverso il suo account Twitter che i "sistemi di pronto soccorso" sono attivati ​​e che saranno curati sia i feriti che la comunità colpita.Secondo il funzionario, nell'attacco sono rimaste ferite in totale 11 persone: sei adulti, di cui uno è un agente di polizia, e cinque minorenni. Inoltre, si sono registrati lievi danni a circa 60 abitazioni della zona.Da parte sua, il presidente del Paese, Iván Duque, ha dichiarato dalla scena che si trattava di un attacco terroristico.

