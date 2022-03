https://it.sputniknews.com/20220326/youtube-blocca-il-canale-dei-russi-vovan-e-lexus-dopo-le-chiamate-ai-ministri-del-regno-unito-15718946.html

YouTube blocca il canale dei russi Vovan e Lexus dopo le chiamate ai ministri del Regno Unito

Vovan e Lexus sono diventati famosi in tutto il mondo per i loro scherzi a celebrità e politici, tra cui il primo ministro canadese Justin Trudeau, l'inviato... 26.03.2022, Sputnik Italia

Il canale YouTube degli iconici comici russi Vovan e Lexus (Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov) è stato bloccato sabato. Vovan ha confermato che la piattaforma ha bloccato il canale, affermando che YouTube ha citato una "violazione delle regole della community".Lo youtuber ha anche aggiunto un collegamento alla loro clip sul sito di hosting video RuTube. Il canale è stato rimosso subito dopo che i simpatici comici hanno pubblicato i video delle loro conversazioni con il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace e il ministro dell'Interno Priti Patel, fingendo di essere il primo ministro ucraino Denis Shmygal.Durante la telefonata con Wallace, il ministro del Regno Unito ha parlato delle consegne di armi all'Ucraina e del sostegno di Londra ai "piani di Kiev" per continuare con un programma nucleare.Nel frattempo, la Patel ha condiviso i piani per privare i magnati russi delle loro proprietà nel Paese e ha promesso di "mantenere gli alleati in riga", per quanto riguarda il sostegno a Kiev.Il ministro è stato anche spinto a pronunciare varie frasi, tra cui Anglichanka gadit!, espressione colloquiale russa che significa l'inglese fa qualcosa di male o l'inglese gioca sporco, un riferimento alla politica estera del 19° secolo della regina Vittoria nei confronti della Russia.La notizia dello scherzo, a tutti gli effetti ben riuscito, ha fatto subito il giro del Web.Allo stesso tempo, il ministero della Difesa britannico ha esortato la piattaforma a rimuovere i video, mentre Youtube ha deciso di rimuovere il canale dei 2 noti comici.

