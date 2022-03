https://it.sputniknews.com/20220326/turchia-trovato-oggetto-simile-a-mina-nel-bosforo-neutralizzato-15721379.html

Turchia, trovato oggetto simile a mina nel Bosforo: neutralizzato

Il ministero della Difesa turco aveva precedentemente esortato le navi nel Mar Nero a fare attenzione a possibili mine alla deriva, dopo che i militari ucraini... 26.03.2022, Sputnik Italia

Un oggetto ritenuto essere una mina e ritrovato da alcuni pescatori all'ingresso del Bosforo è ora in fase di esame presso le autorità competenti, riporta oggi, sabato 26 marzo, il quotidiano Milliyet. Nel frattempo, alcuni rapporti lasciano intendere che un'altra mina è stata avvistata nei pressi della popolare destinazione turistica di Agva.Il ministero della DIfesa turco ha poi fatto sapere, in una dichiarazione, che l'oggetto è stato neutralizzato.L'Amministrazione Generale della Guardia Costiera ha rilasciato un avviso per le imbarcazioni, affiché queste non si avvicinino all'area in cui è stato ritrovato l'oggetto sospetto.In precedenza, i rapporti suggerivano che molte delle mine poste dagli ucraini nel Mar Nero avevano lasciato il luogo di ancoraggio, a causa di una tempesta, ed erano andate alla deriva, ponendo in pericolo le navi nello stretto turco.

