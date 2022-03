https://it.sputniknews.com/20220326/slovacchia-attivato-il-primo-complesso-di-difesa-aerea-patriot-15726460.html

Slovacchia, attivato il primo complesso di difesa aerea Patriot

Il primo dei sistemi di difesa aerea Patriot ha iniziato a funzionare in Slovacchia. 26.03.2022, Sputnik Italia

Il sistema di difesa aerea Patriot dislocato nella parte centrale della Slovacchia ha iniziato a funzionare, ha annunciato sabato il primo ministro Eduard Heger su Twitter. "Il complesso di difesa aerea Patriot, situato presso la base aerea di Sliac, sta già presidiando la parte centrale della Slovacchia. Nel prossimo futuro, la protezione del confine orientale sarà rafforzata attraverso altri sistemi di difesa aerea slovacchi e alleati", ha scritto Heger, aggiungendo che verranno messi in funzione altri due complessi tedeschi e uno olandese Patriot.Secondo il primo ministro slovacco, l'equipaggiamento militare ricevuto dimostra che la Slovacchia è un membro a pieno titolo della NATO, che, se necessario, verrà in aiuto della repubblica.Il contingente NATO, che dovrebbe essere dispiegato in Slovacchia per rafforzare il fianco orientale dell'alleanza, dovrebbe essere composto da 700 soldati tedeschi, 600 dalla Repubblica Ceca, 400 dagli Stati Uniti, 200 dai Paesi Bassi, e 100 ciascuno da Polonia e Slovenia.

