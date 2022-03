https://it.sputniknews.com/20220326/qatar-ministro-energia-le-forniture-di-gas-russo-al-mercato-ue-sono-insostituibili--15723516.html

Qatar, ministro Energia: le forniture di gas russo al mercato UE sono insostituibili

Qatar, ministro Energia: le forniture di gas russo al mercato UE sono insostituibili

Sabato, in occasione del forum internazionale Qatar Doha, Saad al-Kaabi, il ministro dell'Energia del Qatar, ha ribadito l'imprescindibilità delle esportazioni... 26.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-26T15:44+0100

2022-03-26T15:44+0100

2022-03-26T16:29+0100

qatar

energia

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/353/53/3535318_0:0:2570:1446_1920x0_80_0_0_53bbf980c979c9c3f32cfa3e5c780bf1.jpg

Già il giorno prima, al-Kaabi aveva espresso perplessità circa le capacità del Qatar di rimpiazzare le forniture di gas della Federazione Russa. Il ministro dell'Energia aveva chiarito, infatti, che le forniture russe costituiscono il 30-40% del gas fornito all'Europa, un volume che l'Emirato non è in grado di sostituire. Negli ultimi mesi, rappresentanti dell'Unione Europea e del Regno Unito hanno ribadito la necessità di staccarsi o, quantomento, di ridurre la dipendenza dal gas russo.Il Qatar viene considerato come uno dei possibili fornitori alternativi. Nel 2021, secondo la società di analisi di mercato Kpler, l'Emirato ha esportato 77.83 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (GNL), risultando il secondo paese al mondo in termini di spedizioni, dietro solo all'Australia.Allo stesso tempo, molti esperti ritengono improbabile che il Qatar sia in grado di sostituire la Russia nel mercato europeo nei prossimi anni, poiché questi fornisce la maggior parte dei suoi volumi di GNL ai paesi della zona asia-pacifico sulla base di contratti a lungo termine.

qatar

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

qatar, energia, russia