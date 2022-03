https://it.sputniknews.com/20220326/pagamento-del-gas-russo-in-rubli-il-qatar-commenta-richiesta-basata-sulla-situazione-militare-15723391.html

Pagamento del gas russo in rubli, il Qatar commenta: "richiesta basata sulla situazione militare"

La richiesta della Russia di pagare il gas in rubli è "basata sulla situazione militare": lo afferma il ministro dell'Energia del Qatar. 26.03.2022, Sputnik Italia

La richiesta della Russia di pagare il gas in rubli è una reazione alla situazione militare ed è improbabile che influisca sui contratti a lungo termine, ha affermato Saad al-Kaabi, ministro dell'Energia del Qatar.Il 23 marzo il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia sta trasferendo in rubli i pagamenti per le forniture di gas a paesi ostili, e che non ha senso fornire merci russe all'UE e agli Stati Uniti e ricevere il pagamento nella loro valuta. Putin ha incaricato la Banca centrale e il Consiglio dei ministri russo di determinare la procedura per le transazioni con l'Europa in rubli entro una settimana.

