https://it.sputniknews.com/20220326/nagorno-karabakh-forze-azere-violano-zona-di-responsabilita-del-contingente-di-peacekeeping-russo-15725012.html

Nagorno-Karabakh, forze azere violano zona di responsabilità del contingente di peacekeeping russo

Nagorno-Karabakh, forze azere violano zona di responsabilità del contingente di peacekeeping russo

Secondo il bollettino del ministero della Difesa russo, le forze armate azere sarebbero entrate nella zona sotto la responsabilità del contingente di... 26.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-26T20:24+0100

2022-03-26T20:24+0100

2022-03-26T20:24+0100

azerbaigian

armenia

russia

nagorno-karabakh

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1d/9843711_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_c7c74223472effe7d0defdffb0fcbbbd.jpg

Il bollettino riporta inoltre "quattro attacchi da parte di un veicolo aereo senza pilota di tipologia Bayraktar-TB 2 contro delle formazioni armate del Nagorno-Karabakh non lontane dall'insediamento di Furukh".Il ministero della Difesa russo ha riferito che il comando del contingente di peacekeeping russo starebbe adottando le misure necessarie per risolvere la situazione e per far tornare le truppe azere alla loro posizione originaria.

azerbaigian

armenia

russia

nagorno-karabakh

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

azerbaigian, armenia, russia, nagorno-karabakh