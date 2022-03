https://it.sputniknews.com/20220326/membro-del-parlamento-giapponese-chiede-una-valutazione-obiettiva-degli-eventi-in-ucraina-15717383.html

Membro del parlamento giapponese chiede una valutazione obiettiva degli eventi in Ucraina

Un deputato della Camera alta del parlamento giapponese ha chiesto una valutazione obiettiva degli eventi in Ucraina, sottolineando come attualmente, in giro... 26.03.2022, Sputnik Italia

Muneo Suzuki, deputato della Camera alta del parlamento giapponese e membro del Partito del Rinascimento Giapponese, ha chiesto di valutare gli eventi in Ucraina analizzando le informazioni di entrambe le parti coinvolte, perché solo in questo caso "sarà possibile effettuare una giusta valutazione".Suzuki ha poi sottolineato quanto sussista ad oggi un problema di imparzialità delle informazioni, essendo le stesse date con l'utilizzo di una sola fonte, quella ucraina, come traspare dalle sue stesse parole:"Solo quando entrambe le parti delle informazioni saranno disponibili, sarà possibile valutare equamente ciò che sta accadendo", ha aggiunto il deputato.Inoltre, ha espresso l'opinione sul fatto che il governo giapponese possa avviare un dialogo sia con la Russia che con gli Stati Uniti e con Vladimir Zelensky, essendo il paese nipponico in una posizione diplomatica "neutrale" nei confronti delle 3 posizioni in campo.In precedenza, Suzuki, nel suo blog, ha invitato Tokyo a "perseguire una politica equilibrata nei confronti di Mosca", tenendo conto dei propri interessi nazionali.Suzuki è ben noto nella politica giapponese per il suo interesse volto alla firma di trattati, e a sviluppare relazioni bilaterali con la Federazione Russa.In tal senso, ha fatto da consigliere all'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, sotto il quale i contatti bilaterali si sono sviluppati molto intensamente.La Russia ha lanciato un'operazione speciale in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenze e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo, secondo lui, si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e de-nazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.

