Macron: "inammissibili" le caricature dell'ambasciata russa, arriva la risposta della Zakharova

Il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato le parole del presidente francese, Emmanuel Macron, sulle... 26.03.2022, Sputnik Italia

Il presidente francese ha definito "inammissibili" le pubblicazioni dell'ambasciata russa in Francia sui social, a causa delle quali l'ambasciatore russo è stato richiamato al ministero degli Esteri francese. Macron ha aucspicato che un incidente simile non si ripeterà più. L'ambasciata russa in Francia aveva confermato che l'ambasciatore russo a Parigi, Aleksey Meshkov, era stato richiamato, venerdì, al ministero degli esteri francese a causa delle pubblicazioni sui social dell'ambasciata di alcune caricature che sbeffeggiavano la solidarità europea e le relazioni tra UE e USA."Ma davvero? Proprio i presidenti francesi e il ministero degli esteri francese ci hanno insegnato che qualunque caricatura è una cosa normale. Anche se mostruose, come quelle di Charlie Hebdo", ha scritto la Zakharova nel suo canale Telegram.La Zakharova aveva in precedenza commentato le caricature del giornale satirico francese Charlie Hebdo, nelle quali i rifugiati ucraini venivano comparati a degli animali. Charlie Hebdo è anche tristemente famoso per le caricature nei confronti dei musulmani, che hanno portato agli attentati alla redazione del giornale nel 2015, nonchè per la caricatura riguardante il disastro aereo nella penisola del Sinai, in cui sono morti turisti russi."Abbiamo deciso di seguire il loro (dei presidenti francesi - ndr) consiglio e usare la satira, cosa che loro considerano libertà di parola. E ora a loro qualcosa non è piaciuto? Eh no, avevte voluto la bicicletta...", ha aggiunto la portavoce del ministero degli Esteri russo.

2022

Notiziario

it_IT

