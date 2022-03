https://it.sputniknews.com/20220326/liran-dichiara-illegale-laccordo-tra-kuwait-e-arabia-saudita-sul-giacimento-di-gas-di-ed-durra-15724046.html

L'Iran dichiara illegale l'accordo tra Kuwait e Arabia Saudita sul giacimento di gas di Ed-Durra

L'Iran dichiara illegale l'accordo tra Kuwait e Arabia Saudita sul giacimento di gas di Ed-Durra

Sabato, Said Khatibzade, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, ha tacciato come illegale l'accordo tra Kuwait e Arabia Saudita per lo sviluppo... 26.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-26T18:06+0100

2022-03-26T18:06+0100

2022-03-26T18:06+0100

gas

iran

arabia saudita

kuwait

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/765/25/7652515_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3ff9b15728a762f09e24319b884c0517.jpg

Khatibzade ha inoltre osservato che, secondo le regole e le procedure internazionali, qualsiasi azione per lo sviluppo del giacimento dovrebbe essere svolta attraverso il coordinamento e la cooperazione di tutti e tre i paesi. Il diplomatico iraniano ha poi aggiunto che Teheran si è più volte dichiarata disponibile a negoziare con le autorità del Kuwait e dell'Arabia Saudita per lo sviluppo del giacimento. "Teheran si riserva anche il diritto di sviluppare il giacimento di Ed-Durra", ha concluso il rappresentante degli Esteri della Repubblica islamica.Lunedì 21 marzo, Kuwait e Arabia Saudita hanno concordato di sviluppare e gestire congiuntamente il giacimento di gas Ed-Durra, situato nella zona neutrale al confine tra i due stati del Golfo Persico. Secondo la Kuwait News Agency, agenzia di stampa di proprietà statale, l'accordo prevede lavori ingegneristici e gestione congiunta del giacimento di Ed-Durra, che dovrebbe arrivare a produrre un miliardo di piedi cubi (circa 28.3 milioni di metri cubi) di gas naturale e 84.000 barili di gas condensato al giorno. Il gas prodotto sarà diviso equamente tra i due paesi.Nel dicembre 2019, le autorità del Kuwait e dell'Arabia Saudita avevano firmato una serie di documenti riguardanti lo sviluppo congiunto di giacimenti di petrolio e gas nella zona neutra al confine dei due stati.Dal momento che la zona in questione è un territorio conteso, la produzione di idrocarburi è stata congelata.

iran

arabia saudita

kuwait

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gas, iran, arabia saudita, kuwait