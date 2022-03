Le forze armate ucraine continuano i bombardamenti sugli insediamenti del Donbass

Le truppe ucraine hanno bombardato due insediamenti nella LPR e nella DPR nelle ultime ventiquattr'ore, secondo quanto riportato in una nota via Telegram da parte degli uffici di rappresentanza della LPR e della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del regime di cessate il fuoco (JCCC).

"Da parte delle formazioni armate dell'Ucraina, sono stati registrati due bombardamenti in due insediamenti della repubblica", ha affermato l'ufficio di rappresentanza in una nota.

La Russia ha lanciato un'operazione speciale in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenze e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo, secondo lui, si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e de-nazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.