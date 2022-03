https://it.sputniknews.com/20220326/la-cina-definisce-i-7-peccati-degli-stati-uniti-nella-situazione-in-ucraina-15720219.html

La Cina definisce i "7 peccati" degli Stati Uniti nella situazione in Ucraina

Global Times riferisce che l'impegno degli Stati Uniti per una mentalità da Guerra Fredda ha portato alla situazione in corso in Ucraina. 26.03.2022, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti si fingono "forze del bene", ma nella sola situazione in Ucraina hanno commesso sette "peccati", scrive il quotidiano cinese Global Times.L'autore dell'articolo ritiene che Washington rimane fedele alla mentalità della Guerra Fredda, che esacerba il divario globale.L'osservatore sostiene che le azioni della Casa Bianca causino insoddisfazione nei confronti degli attori geopolitici e questo mini la pace sul pianeta. In particolare, ha rimproverato gli Stati Uniti di voler "legare" l'Europa a se stessi.L'articolo sottolinea che gli Stati Uniti manipolano le informazioni e lanciano falsi sulla situazione in Ucraina, mantengono l'egemonia del dollaro in tempi difficili per l'economia mondiale e sono impegnati nella creazione di laboratori biologici militari nello spazio post-sovietico.L'autore della pubblicazione ritiene inoltre che Washington utilizzi i conflitti militari per distogliere l'attenzione dai problemi interni.La mattina del 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione speciale per smilitarizzare l'Ucraina. Secondo il ministero della Difesa, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto dell'esercito russo, gruppi della DPR e LPR stanno sviluppando un'offensiva volta a liberare i territori appartenenti alle due Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

