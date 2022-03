https://it.sputniknews.com/20220326/gp-dellarabia-saudita-la-pole-e-di-perez-secondo-leclerc-15725498.html

Gp dell'Arabia Saudita: la pole è di Perez, secondo Leclerc

Il pilota messicano "Red Bull" Sergio Perez partirà dalla pole position al Gran Premio dell'Arabia Saudita. 26.03.2022, Sputnik Italia

Perez in qualifica ha fatto siglare il miglior tempo in 1 minuto e 28.200 secondi. Per il messicano si tratta della prima pole position della sua carriera. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partira dalla seconda posizione, con 0,025 secondi di ritardo dal tempo di PerezRed Bull e Ferrari a ruoli invertiti anche in terza fila, dove lo spagnolo Carlos Sainz (+0.202), partirà terzo, affiancato da Max Verstappen, campione del mondo in carica, staccato di +0,261 sul giro veloce.Dal quinto al decimo posto in griglia nella gara di domenica partiranno: Esteban Ocon (Francia, Alpin), George Russell (Gran Bretagna, Mercedes), Fernando Alonso (Spagna, Alpin), Valtteri Bottas (Finlandia, "Alfa Romeo"), Pierre Gasly (Francia, Alpha Tauri), Kevin Magnussen (Danimarca, Haas). Il via della gara, secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1, è in programma domenica 27 marzo alle 18:00 ora italiana.

