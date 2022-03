https://it.sputniknews.com/20220326/formula-1-il-mondiale-in-arabia-saudita-si-correra-nonostante-lattacco-terroristico-di-ieri-15720809.html

Formula 1, il GP in Arabia Saudita si correrà nonostante l'attacco terroristico di ieri

Formula 1, il GP in Arabia Saudita si correrà nonostante l'attacco terroristico di ieri

"The show must go on": non si ferma lo spettacolo dei motori rombanti sul circuito di Jeddah, nonostante l'attacco terroristico di ieri. Si prevede il regolare... 26.03.2022, Sputnik Italia

Si era pensato che la gara prevista per domenica prossima in Arabia Saudita sarebbe stata annullata, alla luce dell'attacco terroristico di ieri, attacco effettuato con l'uso di missili, che ha allarmato tutte le scuderie presenti. Si vociferava di un rinvio, se non proprio dell'annullamento della gara.Le autorità fanno sapere però che "si andrà avanti", come da programma.L'attacco effettuato con un lancio di missili ha provocato una forte esplosione e poi l'incendio di un deposito di un'azienda petrolifera a pochi chilometri dal circuito, destando la viva preoccupazione del mondo intero, ma in primis anche di piloti, tecnici, cronisti e quanti sul posto, in preparazione della seconda tappa di questo mondiale di Formula 1.Poi è arrivato l'annuncio degli organizzatori, in totale comunione di intenti e di visione sugli eventi accorsi, cui ha fatto seguito la risposta pronta delle scuderie: si gareggia.Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali ha dichiarato in proposito:Gli fa eco dalle scuderie il team manager della Red Bull Christian Horner:Anche dalla Mercedes Toto Wolff, in una lungo intervento chiaro e deciso, dice la sua posizione sul tema:Oggi partono le qualifche sul campo, ma non tutti i piloti si sono dichiarati d'accordo sulla decisione di andare avanti, con riunioni sul tema che hanno proseguito fino a notte inoltrata.I piloti alla fine hanno accettato comunque di correre il circuito. Fondamentale in tal senso è stata la mediazione avuta con le autorità locali, le quali hanno portato garanzie di sicurezza per il regolare svolgimento della corsa.L'attentato è stato rivendicato da un gruppo di ribelli legato all'Iran.

