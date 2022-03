https://it.sputniknews.com/20220326/disastro-aereo-in-cina-dichiarati-morti-tutti-i-123-passeggeri-e-9-membri-dellequipaggio-a-bordo-15724574.html

Disastro aereo in Cina: dichiarati morti tutti i 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio a bordo

Tutti i 123 passeggeri del volo Boeing 737-800 MU5735, precipitato lunedì, così come i nove membri dell'equipaggio, sono stati dichiarati morti, ha riferito... 26.03.2022, Sputnik Italia

cina

disastro aereo

l 21 marzo il volo MU5735 in rotta da Kunming a Guangzhou è scomparso dai radar nel sud della Cina. La causa dell'incidente rimane sconosciuta, ma le autorità cinesi hanno affermato che non sono stati trovati componenti esplosivi tra i resti dell'aereo. La China Central Television (CCTV), a sua volta, ha riferito che 120 tra le persone che erano a bordo del volo China Eastern Airlines erano stati identificati tramite il loro DNA. La CCTV ha anche riferito che una delle scatole nere dell'aereo era stata trovata e che era stato individuato anche il segnale del trasmettitore del localizzatore di emergenza installato nella seconda scatola nera. Lo schiantoUn Boeing 737-800 della China Eastern Airlines è precipitato in picchiata e si è schiantato contro una collina il 21 marzo nella contea di Teng, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang. Il volo MU5735 operava sulla rotta da Kunming a Guangzhou quando è avvenuto l'incidente. La causa esatta dell'incidente rimane sconosciuta, ma le autorità cinesi hanno affermato che nei resti del Boeing 737 non sono stati trovati campioni di componenti esplosivi.

cina

2022

Notiziario

it_IT

cina, disastro aereo