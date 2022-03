https://it.sputniknews.com/20220326/cina-e-india-preoccupate-per-effetti-delle-sanzioni-sulleconomia-mondiale-15714044.html

Cina e India preoccupate per effetti delle sanzioni sull'economia mondiale

Oggi, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha tenuto colloqui con il suo omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar.Il ministro degli Esteri cinese è arrivato a Delhi ieri sera. Il suo viaggio in India è stata la prima visita di un alto funzionario cinese nel Paese vicino, dopo una serie di conflitti tra i militari dei due paesi nel 2020.I paesi occidentali hanno imposto una serie di sanzioni alla Russia, tra cui anche misure restrittive nei confronti di banche e imprese, a causa della situazione in Ucraina. Diverse società hanno annunciato di aver sospeso le loro attività nel mercato russo e la chiusura degli impianti di produzione nel Paese. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha osservato che le società occidentali che si rifiutano di lavorare con la Russia lo hanno fatto sotto enormi pressioni, ma la Russia risolverà tutti i problemi con l'economia che l'Occidente le crea.Successivamente, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno sferrato un duro colpo all'intera economia globale. A suo avviso, l'obiettivo principale dell'Occidente è il deterioramento della vita di milioni di persone. Putin ha anche affermato che gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno de facto inadempiuto ai propri obblighi nei confronti della Russia, congelando le sue riserve di valuta estera. Ha aggiunto che gli eventi attuali segnano la fine del dominio globale dell'Occidente sia in politica che in economia.

