https://it.sputniknews.com/20220326/campania-avellino-incidente-a-catena-il-bilancio-e-di-1-morto-e-diversi-feriti-15716900.html

Campania, Avellino: incidente a catena, il bilancio è di 1 morto e diversi feriti

Campania, Avellino: incidente a catena, il bilancio è di 1 morto e diversi feriti

Un grosso tamponamento a catena ha provocato una vittima e diversi feriti. L'incidente è avvenuto ieri in tarda serata sull'A16, nel tratto in direzione del... 26.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-26T07:20+0100

2022-03-26T07:20+0100

2022-03-26T08:29+0100

napoli

italia

campania

sicurezza

autostrade

incidente

tragedia

vittime

auto

strade

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/704/22/7042224_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b889c69263f945055b3768496742745.jpg

Un morto e 3 feriti gravi il bilancio di un grosso incidente avvenuto sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto tra il casello di Tufino e il ramo autostradale in direzione Napoli, sulla diramazione Caserta-Roma.La vittima è un uomo di 40 anni, residente in provincia di Napoli.Stando alle prime ricostruzioni della Polizia Stradale di stanza ad Avellino, l'incidente si sarebbe originato da un rallentamento dovuto ad un precedente tamponamento avutosi tra 2 auto.Sul posto è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Avellino, per liberare gli automobilisti coinvolti nell'incidente e bloccati all'interno dell'abitacolo dei mezzi. L'incidente ha interessato 4 auto, i feriti sono stati trasferiti con urgenza all'ospedale Moscati di Avellino.Il tratto interessato dal grosso tamponamento è stato chiuso al traffico, per permettere ai mezzi di soccorso di compiere l'intervento.L'incidente è avvenuto ieri in tarda serata.

