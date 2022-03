https://it.sputniknews.com/20220326/bosforo-trovata-una-seconda-mina-forze-sottomarine-turche-al-lavoro-15725283.html

Bosforo, trovata una seconda mina: forze sottomarine turche al lavoro

Bosforo, trovata una seconda mina: forze sottomarine turche al lavoro

I media turchi hanno riferito del ritrovamento di una seconda mina nello stretto del Bosforo. 26.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-26T19:04+0100

2022-03-26T19:04+0100

2022-03-26T19:04+0100

mina

stretto del bosforo

turchia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/15725227_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0a7f25276b49d1b04a2d4592e1376992.jpg

In precedenza, il quotidiano turco Star aveva scritto che all'ingresso del Bosforo si osserva il movimento di un oggetto simile a una mina. Successivamente, il ministero della Difesa turco ha confermato che l'oggetto trovato era una mina e ha annunciato contatti con Mosca e Kiev su questo tema.Lo stretto è stato chiuso al traffico navale e il traffico per circa due ore, prima del via libera alla ripresa."Notizia dell'ultimo minuto: ua seconda mina segnalata sul Bosforo", ha twittato il giornale turco Dünya. Le forze di difesa subacquea turche sono al lavoro sul fondale dello stretto, dov'è stata segnalata la presenza della seconda mina.Pericolo mineNei giorni scorsi, il Servizio di Sicurezza russo aveva comunicato che l'esercito ucraino, dopo l'inizio dell'operazione speciale della Russia, aveva piazzato circa 420 mine nelle vie di accesso ai porti di Odessa, Ochakov, Chernomorsk e Yuzhnoe.A causa delle correnti marine, l'FSB russo, non aveva escluso l'eventualità di vedere le mine installate dagli ucraini alla deriva nel Bosforo e nel bacino del Mediterraneo.Come riportato dal quotidiano Hürriyet, la Marina turca, a seguito del rapporto dell'FSB, ha chiesto alle navi di segnalare e tracciare eventuali mine alla deriva.A sua volta, il presidente turco Tayyip Erdogan ha affermato che il ministero della Difesa turco avrebbe adottato tutte le misure necessarie dopo aver ricevuto notizia della possibile presenza di mine alla deriva nel Mar Nero.

stretto del bosforo

turchia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mina, stretto del bosforo, turchia, ucraina