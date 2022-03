https://it.sputniknews.com/20220326/biden-lancia-un-altro-attacco-personale-a-putin-nel-suo-discorso-a-varsavia-15725603.html

Biden lancia un altro attacco personale a Putin nel suo discorso a Varsavia

Nell'atteso discorso in Polonia, il presidente americano ha elogiato la lotta dell'Ucraina contro le truppe russe coinvolte nell'operazione militare speciale... 26.03.2022, Sputnik Italia

La Casa Bianca ha chiarito che il presidente Biden, con l'affermazione "quest'uomo non può rimanere al potere", non stesse facendo riferimento a Vladimir Putin, né invocando un cambio di regime in Russia.Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Reuters, ha risposto alle dichiarazioni di Biden, sottolineando che non spetta al presidente degli Stati Uniti decidere chi debba essere il presidente della Russia.Le parole usate da Biden a Varsavia non rappresentano un caso isolato di dichiarazioni offensive da parte del presidente americano nei confronti del presidente russo. Poche ore prima, infatti, Biden non aveva avuto alcuna esitazione a definire Putin "un macellaio".Il 24 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato il lancio di un'operazione militare speciale in Ucraina in risposta alle richieste di aiuto da parte delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) a seguito dei bombardamenti perpetrati sulle città dalle forze ucraine.Putin ha affermato che gli obiettivi dell'operazione sono la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina.Il Cremlino ha ripetutamente sottolineato che le sue forze armate non prendono di mira le infrastrutture civili, ma mirano esclusivamente agli obiettivi militari e alle attrezzature utilizzate dai battaglioni militari e dai nazionalisti ucraini.

