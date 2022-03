https://it.sputniknews.com/20220325/usa-intendono-fornire-alleuropa-ulteriori-15-miliardi-di-metri-cubi-di-gas-nel-2022-15710887.html

USA intendono fornire all'Europa ulteriori 15 miliardi di metri cubi di gas nel 2022

Gli Stati Uniti lavoreranno con i partner per garantire ulteriori forniture di gas naturale liquefatto all'Europa, almeno 15 miliardi di metri cubi, nel 2022... 25.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-25T12:26+0100

mondo

politica

economia

energia

gas

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/15710847_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_3022e8fd7f11850ccaf146d15de0093b.jpg

"Gli Stati Uniti lavoreranno con i partner internazionali per cercare di fornire almeno 15 miliardi di metri cubi di GNL in più al mercato dell'UE nel 2022, sono previsti maggiori volumi in futuro", ha comunicato la Casa Bianca.Washington rileva in una nota che la Commissione Europea lavorerà con i membri dell'UE per garantire almeno entro il 2030 una domanda aggiuntiva di GNL dagli Stati Uniti, per un importo di circa 50 miliardi di metri cubi all'anno.La Casa Bianca osserva che il gruppo congiunto lavorerà per garantire la sicurezza energetica dell'Ucraina e dell'UE "entro questo inverno e il prossimo". I lavori del gruppo saranno guidati da un rappresentante della Casa Bianca e da un rappresentante del presidente della Commissione Europea.Lo scorso 8 marzo, gli Stati Uniti hanno introdotto il divieto d'importazione di petrolio russo, alcuni prodotti petroliferi, gas naturale liquefatto (GNL) e carbone. In seguito, il Regno Unito ha annunciato che entro la fine del 2022 avrebbe smesso di importare petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia.

2022

mondo, politica, economia, energia, gas